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Природный газ пришел в агрогородок Хутор Светлогорского района

23 января, Светлогорский район /Корр. БЕЛТА/. Природный газ пустили в агрогородке Хутор Светлогорского района 23 января, передает корреспондент БЕЛТА.

Как было отмечено на церемонии пуска, в непростых погодных условиях за короткий срок газовикам совместно с проектировщиками и строительной организацией удалось построить более 10 км подводящего газопровода. Пуск голубого топлива позволит развивать производственную сферу, частную инициативу и сам населенный пункт.

Почетное право зажечь факел предоставили председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко, министру энергетики Алексею Кушнаренко, генеральному директору «Белтопгаза» Валерию Ковалеву, председателю Светлогорского райисполкома Дмитрию Шабетнику.