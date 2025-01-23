Природный газ пришел в агрогородок Хутор Светлогорского района

Как было отмечено на церемонии пуска, в непростых погодных условиях за короткий срок газовикам совместно с проектировщиками и строительной организацией удалось построить более 10 км подводящего газопровода. Пуск голубого топлива позволит развивать производственную сферу, частную инициативу и сам населенный пункт.
Почетное право зажечь факел предоставили председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко, министру энергетики Алексею Кушнаренко, генеральному директору «Белтопгаза» Валерию Ковалеву, председателю Светлогорского райисполкома Дмитрию Шабетнику.