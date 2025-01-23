В Хабаровском крае активно ремонтируют автодороги

В этом году завершат ремонт двух отрезков автодороги «Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын». Это единственный путь, связующий 17 населенных пунктов вдоль БАМА, который обеспечивает коммуникацию краевой столицы и Комсомольска-на-Амуре с муниципальными центрами Верхнебуреинского района и района имени Полины Осипенко, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Содействие Президента Российской Федерации Владимира Путина позволило финансировать значимый для развития региона проект также за счет федеральных средств.
В июле 2022 года началась реконструкция на двух отрезках исходной длиной более 19 километров: с 165 по 174 километр и с 191 по 200 километр. Работы проводились весь 2024 год.
Степень готовности этих участков высока: сооружено земляное полотно, спланированы откосы, построены 7 железобетонных мостов. Сейчас заканчиваются установка сигнальных столбов, дорожных знаков и барьерных ограждений.
Чтобы обеспечить круглогодичное сообщение Верхнебуреинского района с опорной сетью дорог региона, предстоит реконструировать еще два оставшихся участка дороги — с 174 по 182 километр и с 182 по 191 километр, протяженностью 8 и 9 километров соответственно, заявили в региональном министерстве транспорта.
Начиная с 2022 года, дорога вошла в программу флагманского направления «Край комфортного проживания». Восстановление дороги даст дополнительный толчок к развитию различных отраслей края и улучшит качество жизни населения.