В Хабаровском крае активно ремонтируют автодороги

В этом году завершат ремонт двух отрезков автодороги «Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын». Это единственный путь, связующий 17 населенных пунктов вдоль БАМА, который обеспечивает коммуникацию краевой столицы и Комсомольска-на-Амуре с муниципальными центрами Верхнебуреинского района и района имени Полины Осипенко, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.