В Ростове провели рейд по проверке работы общественного транспорта

Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.
— Проверка проводилась в течение дня на маршрутах, обеспечивающих транспортное обслуживание микрорайонов Суворовского и Темерник, СЖМ, а также центральной части города и Сельмаша.
В ходе проверок особое внимание уделили обеспечению транспортными компаниями планового выпуска подвижного состава, соблюдению температурного режима, техническому и санитарному состоянию салонов транспортных средств.
В результате выявлено 13 нарушений условий муниципальных контрактов. За допущенные нарушения в отношении перевозчиков будут применены штрафные санкции.