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В Ростове провели рейд по проверке работы общественного транспорта

Вчера под руководством заместителя главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Симкова проведен плановый рейд по проверке работы общественного транспорта и выявлению технических неполадок.

Источник: пресс-служба администрации Ростова

Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.

— Проверка проводилась в течение дня на маршрутах, обеспечивающих транспортное обслуживание микрорайонов Суворовского и Темерник, СЖМ, а также центральной части города и Сельмаша.

В ходе проверок особое внимание уделили обеспечению транспортными компаниями планового выпуска подвижного состава, соблюдению температурного режима, техническому и санитарному состоянию салонов транспортных средств.

В результате выявлено 13 нарушений условий муниципальных контрактов. За допущенные нарушения в отношении перевозчиков будут применены штрафные санкции.