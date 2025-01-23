Ростовчане смогут провести «Выходные в Домбае»

Туристический поезд «Выходные в Домбае» совершит рейс в Карачаево-Черкесию во время праздничных выходных в феврале. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
— Состав отправится 21 февраля со станции Ростов-Главный в 18:59 и уже утром 22 февраля туристов встретят в гостеприимной кавказской республике, — говорится в сообщении.
Двухдневная программа пребывания в регионе предусматривает экскурсии на горнолыжные курорты Домбай и Архыз с осмотром самых интересных природных достопримечательностей.
Туристический поезд «Выходные в Домбае» курсирует в формате «отель на колесах». Его состав сформирован из современных вагонов купе и СВ, вагона-ресторана и вагона-душа. В стоимость проезда включены завтраки в поезде.
В обратный путь состав отправится вечером 23 февраля. В Ростов-на-Дону он прибудет в 08:33.