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Ростовчане смогут провести «Выходные в Домбае»

Туристический поезд под таким названием отправится в путь 21 февраля.

Туристический поезд «Выходные в Домбае» совершит рейс в Карачаево-Черкесию во время праздничных выходных в феврале. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

— Состав отправится 21 февраля со станции Ростов-Главный в 18:59 и уже утром 22 февраля туристов встретят в гостеприимной кавказской республике, — говорится в сообщении.

Двухдневная программа пребывания в регионе предусматривает экскурсии на горнолыжные курорты Домбай и Архыз с осмотром самых интересных природных достопримечательностей.

Туристический поезд «Выходные в Домбае» курсирует в формате «отель на колесах». Его состав сформирован из современных вагонов купе и СВ, вагона-ресторана и вагона-душа. В стоимость проезда включены завтраки в поезде.

В обратный путь состав отправится вечером 23 февраля. В Ростов-на-Дону он прибудет в 08:33.