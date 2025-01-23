На Кубани благоустроили 150 территорий на средства курортного сбора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Эксперимент с курортным сбором в крае проводят с 2018 года. В нем поучаствовали 16 муниципалитетов. За это время собрано более 2,8 млрд рублей.
44 территории на средства курортного сбора привели в порядок на Кубани в 2024 году. Это парки, скверы, набережные, пляжи, детские и спортивные площадки.
«Благодаря вкладу отдыхающих, объекты курортной инфраструктуры привели в надлежащее техническое и эстетическое состояние. Такое благоустройство повышает туристическую привлекательность региона», — сказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.
Так, в Сочи благоустроили сквер им. Бестужева-Марлинского, парк им. Фрунзе, пешеходную зону вдоль реки Восточный Дагомыс и улицы Навагинской. Пляжи курорта оборудовали системами видеонаблюдения.
В Геленджике обновили территории в самом городе, в Кабардинке, Архипо-Осиповке, Михайловском Перевале и Бетте. На набережной курорта привели в порядок светомузыкальный фонтан и установили архитектурную подсветку.
В Анапе обновили парк «Ореховая роща», сквер 80-летия Краснодарского края в селе Супсех. На курорте установили детские и спортивные площадки. В Горячем Ключе сделали новую точку притяжения туристов. Это уличная иллюминация «Парад планет».
В Ейске привели в порядок городской пляж и аллею по улице им. К. Маркса. В станице Должанской в парке «Победа» появились малая архитектурная форма и уличные тренажеры.