Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани благоустроили 150 территорий на средства курортного сбора

Более 2,8 млрд рублей курортного сбора получили на Кубани.

На Кубани благоустроили 150 территорий на средства курортного сбора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Эксперимент с курортным сбором в крае проводят с 2018 года. В нем поучаствовали 16 муниципалитетов. За это время собрано более 2,8 млрд рублей.

44 территории на средства курортного сбора привели в порядок на Кубани в 2024 году. Это парки, скверы, набережные, пляжи, детские и спортивные площадки.

«Благодаря вкладу отдыхающих, объекты курортной инфраструктуры привели в надлежащее техническое и эстетическое состояние. Такое благоустройство повышает туристическую привлекательность региона», — сказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

Так, в Сочи благоустроили сквер им. Бестужева-Марлинского, парк им. Фрунзе, пешеходную зону вдоль реки Восточный Дагомыс и улицы Навагинской. Пляжи курорта оборудовали системами видеонаблюдения.

В Геленджике обновили территории в самом городе, в Кабардинке, Архипо-Осиповке, Михайловском Перевале и Бетте. На набережной курорта привели в порядок светомузыкальный фонтан и установили архитектурную подсветку.

В Анапе обновили парк «Ореховая роща», сквер 80-летия Краснодарского края в селе Супсех. На курорте установили детские и спортивные площадки. В Горячем Ключе сделали новую точку притяжения туристов. Это уличная иллюминация «Парад планет».

В Ейске привели в порядок городской пляж и аллею по улице им. К. Маркса. В станице Должанской в парке «Победа» появились малая архитектурная форма и уличные тренажеры.

ЖКХ