Еще одним долгостроем в Новосибирске стало меньше

В сообщении градоначальник напомнил, что строительство дома началось еще в далеком 2010 году. Однако в 2017 году застройщик не справился со своими обязательствами и не достроил дом. Хотя на момент банкротства застройщика часть блок-секций уже была сдана и заселена. А жители, которые вложили средства в квартиры блок-секций № 2 и № 3, так и не смогли получить свои ключи.