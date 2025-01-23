Еще одним долгостроем в Новосибирске стало меньше

В сообщении градоначальник напомнил, что строительство дома началось еще в далеком 2010 году. Однако в 2017 году застройщик не справился со своими обязательствами и не достроил дом. Хотя на момент банкротства застройщика часть блок-секций уже была сдана и заселена. А жители, которые вложили средства в квартиры блок-секций № 2 и № 3, так и не смогли получить свои ключи.
В связи с этим в 2024 году дольщики организовали жилищно-строительный кооператив, которому оказали всестороннюю поддержку при проведении строительно-монтажных работ в рамках региональной программы, а также с привлечением средств от крупных инвесторов. Благодаря чему владельцы 127 квартир готовятся к заселению.