Определены три города на Кубани и на Дону, где могут построить новую АЭС

«Учитывая темпы развития региона, которые мы видим на ближайшее время, и те темпы потребления, которые будут необходимы в связи с развитием наших курортов, конечно, нам хотелось бы сократить имеющийся дефицит и получить более стабильное электроснабжение наших потребителей», — цитирует его слова «Интерфакс».