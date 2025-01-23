Определены три города на Кубани и на Дону, где могут построить новую АЭС

Ейск в Краснодарском крае, а также Новочеркасск и Волгодонск в Ростовской области рассматриваются в качестве перспективных площадок для размещения новой АЭС «Южная». Ее мощность составит 2,4 ГВт.
По словам начальника управления проектами жизненного цикла АЭС госкорпорации «Росатом» Марины Киселевой, площадка в Ейске соответствует всем нормам и правилам. Кроме того, там не потребуется крупного сетевого строительства.
Заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов объяснил необходимость в строительстве новой АЭС большим дефицитом электроэнергии, последствия которого сказывались на жителях летом 2024 года.
«Учитывая темпы развития региона, которые мы видим на ближайшее время, и те темпы потребления, которые будут необходимы в связи с развитием наших курортов, конечно, нам хотелось бы сократить имеющийся дефицит и получить более стабильное электроснабжение наших потребителей», — цитирует его слова «Интерфакс».
При этом Сорокалетов отметил, что площадку в Ейске ранее власти региона не рассматривали.
Что касается Волгодонска, то там уже действует Ростовская АЭС, состоящая из четырех энергоблоков. Но для размещения там еще энергоблоков, нужно будет построить минимум три высоковольные линии, отметила Киселева.
Ранее в качестве предполагаемого места размещения назывался Новочеркасск Ростовской области. По этой площадке уже надо положительное заключение. Однако, как призналась Марина Киселева, руководство Ростовской области предупредило о возможном социальном напряжении при размещении там АЭС. Поэтому площадку из генеральной схемы изъяли.
«Мы рассматриваем эффективное размещение блоков недалеко либо от Ейска, либо от Новочеркасска в зависимости от работы с регионами: нам необходимо пройти работу с ними, получить их согласие и определить то место, где будет наиболее комфортное размещение», — сказала Киселева.
Ранее «Югополис» сообщал, что первый энергоблок АЭС «Южная» планируют ввести в эксплуатацию в 2036 году. А в течение последующих шести лет построить еще 10 энергоблоков. Таким образом, к 2042 году общая мощность станции достигнет 13,2 ГВт. Местоположение АЭС будет окончательно определено после завершения предпроектных исследований.