Парадокс: В Молдову стали высылать меньше денег из стран ЕС, зато наша страна активно выводит финансы в Европу

Отток денег из Молдовы в третьем квартале 2024 года увеличился на 6,4 процента. Об этом свидетельствует отчёт Национального банка, сообщает Bani.md. Причём, в основном деньги пересылаются в страны Евросоюза.
В саму Молдову денежные переводы пока ещё поступают, хотя и в заметно меньшем объёме. В третьем квартале 2024 года общая сумма личных денежных переводов составила 460,55 миллионов долларов США. Это означает, что диаспора отправила в Молдову на 6,6% меньше денег, чем годом ранее.
Особенно ощутимо сокращение денежного потока из стран Европейского союза. За отчётный период объём переводов из ЕС уменьшился на 8,6%, составив 58,6% в общей доле. Трансферты из стран СНГ уменьшились практически на треть (29,9%) и составили 8,1% в общей сумме переводов.
Зато на 5,9% увеличился поток денег в Молдову из других стран, не входящих ни в Евросоюз, ни в СНГ. Их доля составила 33,3% от общего объёма переводов.