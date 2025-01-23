Парадокс: В Молдову стали высылать меньше денег из стран ЕС, зато наша страна активно выводит финансы в Европу

В саму Молдову денежные переводы пока ещё поступают, хотя и в заметно меньшем объёме. В третьем квартале 2024 года общая сумма личных денежных переводов составила 460,55 миллионов долларов США. Это означает, что диаспора отправила в Молдову на 6,6% меньше денег, чем годом ранее.