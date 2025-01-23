Алименты будут начислять по-новому: не жёнам, а детям

Документ предусматривает поправки в законодательство о государственных наградах, образовании и защиты прав ребенка. В пакете поправок четко прописана совершенно новая для Казахстана норма, предусматривающая открытие отдельного банковского счета для зачисления алиментов. Это делается специально, чтобы защитить средства детей от взыскания банками за просроченные задолженности по займам одного из родителей.