Алименты будут начислять по-новому: не жёнам, а детям

АСТАНА, 23 янв — Sputnik. В Национальном банке Казахстана рассказали об инновациях в законодательстве об алиментах: отныне их будут начислять на специальные счета.
Проект постановления Национального банка опубликован на портале «Открытые НПА».
Документ предусматривает поправки в законодательство о государственных наградах, образовании и защиты прав ребенка. В пакете поправок четко прописана совершенно новая для Казахстана норма, предусматривающая открытие отдельного банковского счета для зачисления алиментов. Это делается специально, чтобы защитить средства детей от взыскания банками за просроченные задолженности по займам одного из родителей.
При открытии получателям алиментов (обязательно: физическими лицами и налоговыми резидентами Казахстана) текущего счета для зачисления алиментов, клиент представляет в банк:
- документ, удостоверяющий личность получателя алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей);
- заявление, содержащее назначение текущего счета;
- копию судебного акта о взыскании алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей) или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей), заключенное в соответствии с Кодексом о браке (супружестве) и семье.
Банк может отказать в исполнении платежного документа. Но в исключительных случаях, которые оговорены. В частности, в случаях:
- зачисления денег на текущий счет, открытый для зачисления алиментов,
- если зачисляемая сумма денег не связана с алиментами;
- если кодовое обозначение назначения платежа не соответствует кодовому обозначению назначения платежа, выделенному для зачисления алиментов.
Документ находится на публичном обсуждении до 5 февраля.
В Казахстане широко обсуждается тема введения наказания неплательщиков алиментов за сокрытие реальных доходов, предоставление фиктивных справок