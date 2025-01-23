В Омске ввели в эксплуатацию апарт-отель с двумя спа-центрами

Апарт-отель имеет переменную этажность от шести до 12 этажей, включая два подземных уровня. На нижних этажах оборудована парковка на 170 машиномест. Внутри здания расположены 79 номеров, ресторан и два спа-центра. Для удобства гостей предусмотрено пять лифтов.