Возле стадиона «Динамо» в Перми планируется строительство жилья

Региональное минимущество поручило разработать проект планировки и межевания территории возле стадиона «Динамо» в Перми. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте ведомства.
Согласно документу, речь идет об участке, ограниченном улицей Пушкина, Комсомольским проспектом, зданиями по улице Краснова, 1а и 1б. На указанной локации планируется разместить объект жилого и нежилого назначения общей площадью 10 тыс. кв. метров.
Подготовкой проекта планировки и межевания займется краевой «Институт территориального планирования» на основании заявления городского департамента градостроительства и архитектуры.