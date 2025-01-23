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Возле стадиона «Динамо» в Перми планируется строительство жилья

Площадь объектов застройки составит 10 тысяч квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

Региональное минимущество поручило разработать проект планировки и межевания территории возле стадиона «Динамо» в Перми. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, речь идет об участке, ограниченном улицей Пушкина, Комсомольским проспектом, зданиями по улице Краснова, 1а и 1б. На указанной локации планируется разместить объект жилого и нежилого назначения общей площадью 10 тыс. кв. метров.

Подготовкой проекта планировки и межевания займется краевой «Институт территориального планирования» на основании заявления городского департамента градостроительства и архитектуры.

недвижимость