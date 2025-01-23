Возле стадиона «Динамо» в Перми планируется строительство жилья

Согласно документу, речь идет об участке, ограниченном улицей Пушкина, Комсомольским проспектом, зданиями по улице Краснова, 1а и 1б. На указанной локации планируется разместить объект жилого и нежилого назначения общей площадью 10 тыс. кв. метров.