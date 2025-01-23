Товарные знаки закрывшейся белорусской сети «Буслiк» будут проданы с молотка

В Беларуси на продажу выставили товарные знаки закрывшейся сети детских товаров «Буслiк», сообщает Sputnik Беларусь.
Так, стало известно о предстоящих электронных торгах на аукционе 11 февраля, на которых будут выставлены товарные знаки, принадлежащие компании «ДПМ». В списке товарных знаков, в том числе есть фирменное изображение аистенка, которое использовалось сетью магазинов, а также фирменное название «Буслiк». Также в перечне выставленных на продажу брендов — «Спеленок», «Калыханка», «Ладушки», Enjoy, логотип компании «ДПМ» и другие.
Первоначальная цена набора интеллектуальной собственности 74 тысячи 280 белорусских рублей.
Напомним, минувшей весной российские компании подали в суд на белорусскую сеть магазинов «Буслiк». А год назад стало известно, что магазины «Буслiк» трансформируют в сеть с белорусскими детскими товарами.
Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал национальный стиль и образ мышления белорусов.