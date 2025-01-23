Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 23 января

Доллар подорожал на Br0,0055 — его курс составил Br3,4162.
Курс юаня повысился на Br0,0002 и стал Br4,6822 за 10 юаней.
Курс российского рубля стал выше на Br0,0027 и составил Br3,4121 за 100 российских рублей.
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 23 января ослаб к основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0055 — его курс составил Br3,4162.
Курс юаня повысился на Br0,0002 и стал Br4,6822 за 10 юаней.
Курс российского рубля стал выше на Br0,0027 и составил Br3,4121 за 100 российских рублей.