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Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 23 января

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 23 января ослаб к основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Доллар подорожал на Br0,0055 — его курс составил Br3,4162.

Курс юаня повысился на Br0,0002 и стал Br4,6822 за 10 юаней.

Курс российского рубля стал выше на Br0,0027 и составил Br3,4121 за 100 российских рублей.

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