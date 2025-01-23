Недостроенный корпус поликлиники продают в Новосибирске за 99 млн рублей

Как рассказали «Ъ-Сибирь» в ТУ Росимущества Новосибирской области, здание возводилось в качестве дополнительного корпуса к поликлинике, однако не было достроено. Муниципалитет не смог привлечь к завершению проекта инвестора, в связи с чем принято решение о торгах.