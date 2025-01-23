Недостроенный корпус поликлиники продают в Новосибирске за 99 млн рублей

Лот включает два объекта — здания незавершенного строительства площадью 2,7 тыс. кв. м с земельным участком под ним площадью более 1,3 тыс. кв. м. Объекты являются федеральной собственностью. Прием заявок заканчивается 18 февраля, аукцион пройдет 26 февраля. Шаг аукциона составит 4,9 млн руб. (5% от начальной цены лота).
Как рассказали «Ъ-Сибирь» в ТУ Росимущества Новосибирской области, здание возводилось в качестве дополнительного корпуса к поликлинике, однако не было достроено. Муниципалитет не смог привлечь к завершению проекта инвестора, в связи с чем принято решение о торгах.
Согласно аукционной документации, степень готовности здания составляет 71%. «Объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с целью использования без проведения ремонта, имеет незначительные дефекты отделки — волосные трещины и сколы штукатурки, единичные повреждения окрасочного слоя, царапины, отдельные мелкие повреждения покрытий стен и полов», — сказано в экспертной оценке.