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Доллар снова подорожал в Казахстане

Сегодня, 23 января, в ходе дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже стоимость доллара немного повысилась, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт KASE.

Источник: Nur.kz

Средневзвешенный курс доллара составил 522,42 тенге, повысившись на 1,54 тенге с момента последней сессии.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

  • в Астане: покупка — 517,90 — 519 тенге, продажа — 524,90 — 525 тенге;
  • в Алматы: покупка — 517,90 — 523,70 тенге, продажа — 524,90 — 527,30 тенге.

Между тем согласно данным портала Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка — 515 — 524, продажа — 523,5 — 527,5 тенге;
  • в Астане: покупка — 522 — 525,5 тенге, продажа — 524,5 — 529 тенге.

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