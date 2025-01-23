Доллар снова подорожал в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара составил 522,42 тенге, повысившись на 1,54 тенге с момента последней сессии.
Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:
- в Астане: покупка — 517,90 — 519 тенге, продажа — 524,90 — 525 тенге;
- в Алматы: покупка — 517,90 — 523,70 тенге, продажа — 524,90 — 527,30 тенге.
Между тем согласно данным портала Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:
- в Алматы: покупка — 515 — 524, продажа — 523,5 — 527,5 тенге;
- в Астане: покупка — 522 — 525,5 тенге, продажа — 524,5 — 529 тенге.