В Омске признали аварийным деревянный дом на 2-й Кировской

В Омске двухэтажный дом № 107 на улице 2-я Кировская официально признан аварийным и подлежащим сносу. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. Решение было принято на основании заключения межведомственной комиссии.
Согласно документу, жильцы и организации, находящиеся в этом здании, должны быть переселены до 31 декабря 2031 года.
Ранее сообщалось, что в Омске начали проверку по обращению местной жительницы, касающемуся долгого нерасселения аварийного жилого дома. Здание, построенное в 1962 году, было признано аварийным в 2020 году из-за физического износа на 86%. С тех пор состояние дома только ухудшилось: в квартирах появилось плесень, а сам дом продолжает разрушаться.