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В Омске признали аварийным деревянный дом на 2-й Кировской

Жильцов должны расселить до 2031 года.

Источник: Om1 Омск

В Омске двухэтажный дом № 107 на улице 2-я Кировская официально признан аварийным и подлежащим сносу. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. Решение было принято на основании заключения межведомственной комиссии.

Согласно документу, жильцы и организации, находящиеся в этом здании, должны быть переселены до 31 декабря 2031 года.

Ранее сообщалось, что в Омске начали проверку по обращению местной жительницы, касающемуся долгого нерасселения аварийного жилого дома. Здание, построенное в 1962 году, было признано аварийным в 2020 году из-за физического износа на 86%. С тех пор состояние дома только ухудшилось: в квартирах появилось плесень, а сам дом продолжает разрушаться.

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