В Омске признали аварийным деревянный дом на 2-й Кировской

Ранее сообщалось, что в Омске начали проверку по обращению местной жительницы, касающемуся долгого нерасселения аварийного жилого дома. Здание, построенное в 1962 году, было признано аварийным в 2020 году из-за физического износа на 86%. С тех пор состояние дома только ухудшилось: в квартирах появилось плесень, а сам дом продолжает разрушаться.