В Петербурге планируют открыть более десяти станций метро к 2030 году

В 2030 году должны быть готовы станции «Брестская» и «Улица Доблести». На Васильевском острове ведутся подготовительные работы по проектам станций «Гавань» и «Морской фасад». Уже утверждены проекты их планировки, специалисты приступают к разработке документации.