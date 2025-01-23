В Петербурге планируют открыть более десяти станций метро к 2030 году

Об этом сообщил вице-губернатор Николай Линченко в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Как рассказал портал «Строительный Петербург», список станций включает: «Театральная», «Путиловская», «Юго-Западная», «Лиговский проспект — 2», «Брестская», «Улица Доблести», «Гавань», «Морской фасад», «Каменка», «Богатырский проспект» и «Шуваловский проспект».
Уже в 2025 году завершат строительство «Путиловской» и «Юго-Западной», а также перехода со станции «Кировский завод».
К 2028 году, одновременно с запуском высокоскоростной магистрали «Москва — Петербург», планируется открытие второго выхода станции «Лиговский проспект-2».
В 2030 году должны быть готовы станции «Брестская» и «Улица Доблести». На Васильевском острове ведутся подготовительные работы по проектам станций «Гавань» и «Морской фасад». Уже утверждены проекты их планировки, специалисты приступают к разработке документации.
Строительство станций «Каменка» («Зоопарк») и «Богатырский проспект» намечено на период не ранее 2028 года.