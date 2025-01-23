В Свердловской области отремонтируют более 770 многоквартирных домов

Также он добавил, что стоимость этих работ в прошлом году составила порядка 6,59 миллиарда рублей. В первую очередь, было обновлено 524 крыши. На втором месте по объему работ — замена систем теплоснабжения. На третьем — ремонт систем электроснабжения. В прошлом году он был выполнен в 254 домах.