В Свердловской области отремонтируют более 770 многоквартирных домов

В Свердловской области за счет средств Фонда капремонта отремонтируют более 770 многоквартирных домов. Подрядчики будут обновлять инженерные коммуникации, отремонтируют крыши, фасады, заменят лифты, а также системы электросетей. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.
Гендиректор регионального Фонда капремонта Станислав Суханов подчеркнул, что в области работы по программе проводятся круглогодично, в связи с планом.
— План по капитальному ремонту жилых домов по итогам прошлого года выполнен в полном объеме, — рассказал Станислав Суханов. — Работы в рамках региональной программы и нацпроекта «Жилье и городская среда» завершены в 765 объектах, стоящих в плане на 2024 год.
Также он добавил, что стоимость этих работ в прошлом году составила порядка 6,59 миллиарда рублей. В первую очередь, было обновлено 524 крыши. На втором месте по объему работ — замена систем теплоснабжения. На третьем — ремонт систем электроснабжения. В прошлом году он был выполнен в 254 домах.