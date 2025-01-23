Ричмонд
-10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые инициативы: узбекистанцы смогут продавать недостроенные квартиры, а застройщиков будут наказывать за задержку сдачи жилья

Vaib.uz (Узбекистан. 23 января). Сегодня в Ташкенте под председательством президента проходит совещание, посвящённое вопросам строительства жилья.

Источник: Vaib.Uz

В рамках встречи были озвучены несколько важных инициатив, которые призваны улучшить отрасль и защитить интересы покупателей жилья.

Внедрение системы «эскроу»

В строительной отрасли Узбекистана будет внедрена система «эскроу». Это нововведение позволит девелоперам привлекать финансирование по более низким ставкам, что снизит их финансовую нагрузку. Главное преимущество этой системы — финансирование строительства начнётся одновременно с его стартом и продолжится до полного завершения проекта.

Новые возможности для покупателей

Для граждан появится возможность оформить ипотеку и субсидии уже на этапе начала строительства, а также продавать квартиры другому лицу ещё до их завершения. Это обеспечит покупателям дополнительные гарантии и повысит их уверенность в надёжности сделки.

На совещании уточнили, что кредиты и субсидии можно будет получить, если готовность объекта достигнет 50%. Данная норма будет распространяться как на льготную, так и на коммерческую ипотеку.

Наказания за задержки и стимулы для девелоперов

Строительные компании временно освободят от уплаты земельного налога с момента начала строительства и до его завершения. Однако срок освобождения не должен превышать 12 месяцев. Если объект не будет сдан в срок, девелопер обязан будет уплатить земельный налог в двойном размере. Это нововведение должно стимулировать застройщиков соблюдать сроки строительства.

недвижимость
Шавкат Мирзиеев