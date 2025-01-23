Новые инициативы: узбекистанцы смогут продавать недостроенные квартиры, а застройщиков будут наказывать за задержку сдачи жилья

Строительные компании временно освободят от уплаты земельного налога с момента начала строительства и до его завершения. Однако срок освобождения не должен превышать 12 месяцев. Если объект не будет сдан в срок, девелопер обязан будет уплатить земельный налог в двойном размере. Это нововведение должно стимулировать застройщиков соблюдать сроки строительства.