Новые инициативы: узбекистанцы смогут продавать недостроенные квартиры, а застройщиков будут наказывать за задержку сдачи жилья

В рамках встречи были озвучены несколько важных инициатив, которые призваны улучшить отрасль и защитить интересы покупателей жилья.
Внедрение системы «эскроу»
В строительной отрасли Узбекистана будет внедрена система «эскроу». Это нововведение позволит девелоперам привлекать финансирование по более низким ставкам, что снизит их финансовую нагрузку. Главное преимущество этой системы — финансирование строительства начнётся одновременно с его стартом и продолжится до полного завершения проекта.
Новые возможности для покупателей
Для граждан появится возможность оформить ипотеку и субсидии уже на этапе начала строительства, а также продавать квартиры другому лицу ещё до их завершения. Это обеспечит покупателям дополнительные гарантии и повысит их уверенность в надёжности сделки.
На совещании уточнили, что кредиты и субсидии можно будет получить, если готовность объекта достигнет 50%. Данная норма будет распространяться как на льготную, так и на коммерческую ипотеку.
Наказания за задержки и стимулы для девелоперов
Строительные компании временно освободят от уплаты земельного налога с момента начала строительства и до его завершения. Однако срок освобождения не должен превышать 12 месяцев. Если объект не будет сдан в срок, девелопер обязан будет уплатить земельный налог в двойном размере. Это нововведение должно стимулировать застройщиков соблюдать сроки строительства.