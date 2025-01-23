Новую жилищную программу запускают в Казахстане

Отмечается, что «Наурыз жұмыскер» станет частью уже известной жилищной программы «Наурыз». По условиям программы заем выдается по ставкам 7% (ГЭСВ от 7,1% до 9,6%) для социально-уязвимых категорий граждан и 9% (ГЭСВ от 9,4% до 13%) для всех остальных категорий. Первоначальный взнос — от 10% при приобретении первичного жилья в чистовой отделке, от 20% при приобретении первичного жилья в черновой отделке и вторичного жилья. Максимальная сумма займа — 30 млн тенге для регионов и 36 млн тенге для Астаны и Алматы.