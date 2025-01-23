Новую жилищную программу запускают в Казахстане

«По поручению премьер-министра Олжаса Бектенова для решения жилищного вопроса специалистов рабочих профессий объявлен запуск новой программы Отбасы банка “Наурыз жұмыскер”. Программа охватывает работников сфер промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов. В текущем году в рамках программы “Наурыз жұмыскер” планируется выдать представителям рабочих профессий порядка 2 440 займов на сумму 72 млрд тенге», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «Наурыз жұмыскер» станет частью уже известной жилищной программы «Наурыз». По условиям программы заем выдается по ставкам 7% (ГЭСВ от 7,1% до 9,6%) для социально-уязвимых категорий граждан и 9% (ГЭСВ от 9,4% до 13%) для всех остальных категорий. Первоначальный взнос — от 10% при приобретении первичного жилья в чистовой отделке, от 20% при приобретении первичного жилья в черновой отделке и вторичного жилья. Максимальная сумма займа — 30 млн тенге для регионов и 36 млн тенге для Астаны и Алматы.
Также наряду с программой «Наурыз жұмыскер» Отбасы банк будет работать с отечественными предприятиями в рамках продукта «Корпоративный», что подразумевает выделение средств предприятиями для кредитования своих сотрудников.
«2025 год президент страны объявил годом рабочих профессий. Шахтеры, металлурги, каменщики, электромонтеры, литейщики выполняют сложную работу. Эти и многие другие профессии обеспечивают нас базовыми потребностями. Забота о таких специалистах — это забота о благополучии всего общества. Многие из них работают в тяжелых условиях. Решение их жилищного вопроса поможет компенсировать условия труда», — рассказала председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.
Напомним, в начале года премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения ряду казахстанских министерств о проработке новых ипотечных программ в стране.
«Нужно транслировать лучшие корпоративные практики социальной поддержки рабочих кадров, расширять и вводить для них новые стимулы», — отметил тогда Бектенов.
Напомним, в конце декабря сообщалось, что в 2025 году «Отбасы банк» планирует начать работу над запуском исламской ипотеки в Казахстане. До этого мы писали, сколько стоят квартиры по обновленным ипотекам «Наурыз» и «Отау» в Казахстане. Также сообщалось, что изменились правила выдачи жилищных сертификатов для покупки жилья в ипотеку.
Правила этой процедуры обновили, поэтому помощь можно будет получить даже с более высокими доходами. Еще в Казахстане планируют в 2025 году перезапустить еще две жилищные программы: «Ұмай» и «Зеленая ипотека».