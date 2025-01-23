В Башкирии объём ипотек сократился на треть за год.

В минувшем декабре жители Башкирии получили 2,47 тыс. ипотек — на 12% больше, чем в ноябре, по данным Объединённого кредитного бюро. Их общая сумма составила 9,14 млрд руб. (+16% к мес.).
Средний чек ипотеки в конце минувшего года составил 3,69 млн руб., а средний срок — 23,5 года.
По данным Нацбанка РБ, выдача ипотек начала заметно сокращаться весной, ещё до отмены льготной ипотеки «для всех». Это действие высоких процентных ставок. Общая сумма ипотек к 1 декабря 2024 составляла 159,66 млрд руб. — на треть (33,6%) меньше, чем к 1 декабря 2023.
Для сравнения: в декабре 2022-го банки выдали жителям республики почти 7,2 тыс. ипотечных кредитов на 22,3 млрд руб. За первые четыре месяца 2023-го выдача составила более 20,4 тыс. ипотек на 60 млрд руб.