В Башкирии объём ипотек сократился на треть за год.

По данным Нацбанка РБ, выдача ипотек начала заметно сокращаться весной, ещё до отмены льготной ипотеки «для всех». Это действие высоких процентных ставок. Общая сумма ипотек к 1 декабря 2024 составляла 159,66 млрд руб. — на треть (33,6%) меньше, чем к 1 декабря 2023.