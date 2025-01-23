УФАС предостерегло главу Ирбитского молочного завода за его слова о ценах

Как сообщили Накануне.RU в областном антимонопольном ведомстве, гендиректор Ирбитского молокозавода выступил в средствах массовой информации с заявлением о росте цен на молоко и молочную продукцию. В УФАС посчитали, что такие публичные высказывания главы предприятия могут быть восприняты продавцами продовольственных товаров как руководство к действию. Это может привести к необоснованному росту цен на «молочку».
Сегодня ведомство выдало Бачерикову предостережение о недопустимости действий, которые могут нарушать Закон о защите конкуренции.
«Предостережение является предупредительным механизмом для предотвращения нарушений антимонопольного законодательства и позволяет быстро реагировать на ситуацию», — пояснили в Свердловском УФАС.
Накануне стало известно, что в этом году на модернизацию Ирбитского молочного завода будет направлено более 400 млн рублей. За эту сумму на предприятии реконструируют и автоматизируют производство, а также закупят новое оборудование, которое позволит увеличить его мощности.