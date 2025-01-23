УФАС предостерегло главу Ирбитского молочного завода за его слова о ценах

Как сообщили Накануне.RU в областном антимонопольном ведомстве, гендиректор Ирбитского молокозавода выступил в средствах массовой информации с заявлением о росте цен на молоко и молочную продукцию. В УФАС посчитали, что такие публичные высказывания главы предприятия могут быть восприняты продавцами продовольственных товаров как руководство к действию. Это может привести к необоснованному росту цен на «молочку».