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В Самаре взяли пробы из новых водоводов до Волгаря и Южного города

В Куйбышевский и Волжский районы скоро будет поступать мягкая питьевая вода.

В Самаре завершили строительство водоводов, по которым в Куйбышевский район города и в часть Волжского района будет поступать мягкая питьевая вода. В том числе они будут снабжать водой микрорайоны Волгарь и Южный город. Накануне специалисты «РКС-Самара» в первый раз взяли пробы воды из одного из водоводов.

— Результат химического анализа уже есть, все в норме, — прокомментировала пресс-служба компании и уточнила, что результат бактериологического анализа будет готов в течение двух суток.

Скоро коммунальщики возьмут пробы и из второго водовода. Впрочем, в компании отметили, что добиться нужного качества воды с первого раза невозможно. Предстоит еще и обеззараживание, и улучшение процесса подготовки воды. Но скоро чистая вода придет в десятки домов.

ЖКХ