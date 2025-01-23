В Самаре взяли пробы из новых водоводов до Волгаря и Южного города

В Самаре завершили строительство водоводов, по которым в Куйбышевский район города и в часть Волжского района будет поступать мягкая питьевая вода. В том числе они будут снабжать водой микрорайоны Волгарь и Южный город. Накануне специалисты «РКС-Самара» в первый раз взяли пробы воды из одного из водоводов.
— Результат химического анализа уже есть, все в норме, — прокомментировала пресс-служба компании и уточнила, что результат бактериологического анализа будет готов в течение двух суток.
Скоро коммунальщики возьмут пробы и из второго водовода. Впрочем, в компании отметили, что добиться нужного качества воды с первого раза невозможно. Предстоит еще и обеззараживание, и улучшение процесса подготовки воды. Но скоро чистая вода придет в десятки домов.