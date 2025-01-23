Легендарную канатную дорогу отремонтируют в Сочи

В Краснодарском крае «Сочинский национальный парк» объявил тендер на проведение ремонта канатной дороги. Учреждение ищет подрядчика для маятниковой подвесной пассажирской канатной дороги «Курортный проспект-парк “Дендрарий”. Подать заявку на участие можно до 7 февраля, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на RosTender.info (18+).
Цель ремонта — заменить канаты, так как они выработали свой ресурс. Общая длина — 1100 метров. Планируется заменить несущие правый и левый канаты, а также тяговые головной и хвостовой.
На объекте установят два стальных несущих тросса длиной по 1200 метров каждый и два тяговых также по 1200 метров. Кроме того, заменят несущие канаты № 1 и № 2.
Отмечается, что подрядчик несет ответственность за все нарушения, в том числе природоохранного законодательства, допущенные им при производстве работ на объекте, с возмещением всех штрафных санкций, предъявленных уполномоченными органами.
Начальная цена контракта составляет 56 млн рублей, финансирование будет осуществляться из средств от иной приносящей доход деятельности. Работы должны быть выполнены в течение 20 рабочих дней с момента доставки канатов на объект. Согласно тендерной документации, предусмотрен аванс в размере 30%, остальные средства по факту выполнения.