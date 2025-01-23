На ремонт дорог в Ростове направят 93 млн рублей

В течение 2025 года в Ростове-на-Дону на ремонт дорог выделят почти 93 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе мэрии, в общей сложности такая сумма позволит обновить 30 тысяч квадратных метров покрытия.
В последнюю декаду января 2025 года планируется заключить еще девять контрактов на сумму 21 млн рублей на ремонт дорог в объеме семь тысяч квадратных метров.
В основном работы будут проводиться на улицах, где работает общественный транспорт — автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи. Предполагается, что в основном ремонт будет идти в ночное время, чтобы на улицах не скапливались заторы.