Воронежцам рассказали о самых высоких зарплатах региона

Аналитики hh.ru проанализировали более 200 тысяч вакансий, размещенных в Воронежской области в течение 2024 года, чтобы определить, какие специалисты могли претендовать на наиболее высокие уровни заработной платы.
Исследование выявило интересную картину рынка труда региона, где лидирующие позиции по доходам занимают не только управленцы высшего звена, но и представители IT-сферы, а также высококвалифицированные рабочие.
Топ-20 самых высокооплачиваемых профессий Воронежской области, составленный на основе анализа вакансий, продемонстрировал значительный разброс в уровнях доходов. Однако общая тенденция заключается в том, что наиболее востребованными и, соответственно, высокооплачиваемыми являются специалисты, обладающие управленческими навыками, глубокими техническими знаниями или высоким уровнем профессионального мастерства в своей области.
Первую строчку в рейтинге заняли генеральные и исполнительные директора, медианная зарплата которых составляла 175 тысяч рублей. Это говорит о том, что компании в регионе готовы инвестировать значительные средства в опытных руководителей, способных эффективно управлять бизнесом и обеспечивать его прибыльность. Следом за директорами расположились коммерческие и технические директора, предлагаемый уровень зарплаты которых достиг 150 тысяч рублей. Это свидетельствует о высокой ценности специалистов, отвечающих за стратегическое развитие компании и обеспечение ее технологического превосходства.
Стоит отметить, что в масштабах всей России картина несколько иная. Так, на общероссийском уровне самыми высокооплачиваемыми специалистами являются DevOps-инженеры (248 500 рублей), руководители групп разработки (234 700 рублей) и дата-сайентисты (232 000 рублей). Этот факт подчеркивает высокий спрос на IT-специалистов в стране и их растущую значимость в условиях цифровой трансформации экономики.
В Воронежской области, помимо топ-менеджеров, высокие зарплаты также предлагались операционным и финансовым директорам, чей доход мог достигать 150 тысяч рублей. Это свидетельствует о важности специалистов, отвечающих за операционную эффективность бизнеса и управление его финансовыми потоками.
Интересно, что в число высокооплачиваемых профессий в регионе вошли и квалифицированные рабочие. Так, сварщики, чьи навыки и опыт востребованы в различных отраслях промышленности, могли рассчитывать на средний доход в 143,1 тысячи рублей. Это говорит о том, что труд квалифицированных рабочих высоко ценится и хорошо оплачивается в регионе.
Кроме того, в список высокооплачиваемых профессий Воронежской области вошли руководители групп разработки (135 тысяч рублей), водители (128,3 тысячи рублей), директора по персоналу (128,1 тысячи рублей), главные инженеры проектов (125,5 тысячи рублей), системные аналитики (122,5 тысячи рублей), геодезисты (122,3 тысячи рублей), токари и фрезеровщики (121,9 тысячи рублей), курьеры (120,2 тысячи рублей), руководители отделов продаж (119,7 тысячи рублей), монтажники (109,2 тысячи рублей), программисты и разработчики (104,6 тысячи рублей), прорабы (103,9 тысячи рублей) и начальники производств (101,3 тысячи рублей).
Однако, как и на любом рынке труда, в Воронежской области есть и профессии, предлагаемый уровень оплаты труда которых относительно низок. В частности, самые низкие зарплаты предлагались дворникам (30 тысяч рублей) и уборщицам (32,4 тысячи рублей). Это свидетельствует о дисбалансе на рынке труда и подчеркивает необходимость повышения квалификации и переподготовки кадров для обеспечения более высокого уровня жизни населения региона.