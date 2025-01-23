Воронежцам рассказали о самых высоких зарплатах региона

Первую строчку в рейтинге заняли генеральные и исполнительные директора, медианная зарплата которых составляла 175 тысяч рублей. Это говорит о том, что компании в регионе готовы инвестировать значительные средства в опытных руководителей, способных эффективно управлять бизнесом и обеспечивать его прибыльность. Следом за директорами расположились коммерческие и технические директора, предлагаемый уровень зарплаты которых достиг 150 тысяч рублей. Это свидетельствует о высокой ценности специалистов, отвечающих за стратегическое развитие компании и обеспечение ее технологического превосходства.