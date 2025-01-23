Пекарню «Хлебница» в Индустриальном районе Перми закрыли на два месяца

В начале января 2025 года краевым Роспотребнадзором было выявлено нарушение санитарного законодательства сразу в нескольких точках сети пекарен «Хлебница». По данным ведомства, с конца декабря 2024 года острой кишечной инфекцией заболели 82 человека, купившие готовую еду в пекарнях этой сети. В январе 2025 года суды Перми приостановили деятельность пекарен этой сети, расположенных на ул. Мира, 89а, Мира, 106а, Куйбышева, 65, пр. Парковому, 9 В, а также заготовочный цех на ул. Емельяна Ярославского, 10.