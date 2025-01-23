Дорогу из Екатеринбурга в Первоуральск не сделают шестиполосной до 2028 года

Господин Пушкарев отметил, что Ново-Московский тракт, по которому пройдет трасса М-12 «Восток», расположен на зоне массового захоронения, где могут находиться останки более 200 человек. «Если будут проводиться земляные работы в связи с расширением дороги, есть риск, что в их ходе будут скрыты лица, захороненные под дорогой. В 1970 годах их же не изымали оттуда: при профилировании трассы рабочие наткнулись на захоронение, заложили его скальником и сверху положили асфальт», — пояснил директор музея.