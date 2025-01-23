Чиновники Новосибирска разрешили НГУ сделать гостиницу из общежитий

Ранее прошли общественные обсуждения заявления ФГАОУ ВО «Новосибирской национальный исследовательский государственный университет» о предоставлении разрешения перевести участок, на которых стоят девятиэтажные общежития № 1а и 1б (улица Ляпунова, дом 4 и дом 2) из зоны «объектов среднего профессионального и высшего образования и научно-исследовательских организаций» в зону «гостиничное обслуживание». На портале «Госуслуги» опубликовано положительное заключение о результатах общественных обсуждений: участвовали 11 человек, в том числе «эксперты общественных обсуждений».