Мост через реку Илгу достроили в Жигаловском районе

В Жигаловском районе завершили обустройство моста после вмешательства правоохранителей. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, в марте 2024 Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог подписала контракт с подрядчиком.
По договору, рабочие должны были до 24 октября 2024 построить мост через реку Илгу на автодороге «Знаменка-Дальняя Закора-Лукиново», на это выделили 115 миллионов.
Прокуратура внесла представление подрядчику. Прокуратура Иркутской области.
— Подрядчик, нарушив условия контракта, не исполнил взятые на себя обязательства в полном объеме и в установленные сроки. Тогда прокуратура внесла руководителю представление об устранении нарушений закона, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Только после этого мост общей протяженностью 210 метров достроили. Сейчас движение там открыто.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что дороги ремонтируют в Иркутской области с помощью новых технологий.