В Узбекистане могут ввести кешбэк на покупку жилья в новостройках

По мнению чиновников, этот шаг поможет бороться с недобросовестными застройщиками, которые занижают официальную стоимость недвижимости, чтобы избежать уплаты налогов.
Как будет работать схема?
Идея заключается в том, что каждый покупатель жилья в новостройке сможет получить возврат части уплаченной суммы (кешбэк), что станет стимулом для требовательного отношения к оформлению сделки.
Учитывая высокую стоимость квартир, каждый покупатель будет заинтересован в том, чтобы требовать у застройщика официальное оформление реальной цены покупки. Это, в свою очередь, затруднит попытки застройщиков скрыть реальные доходы и уклониться от уплаты налогов.
Что дает эта инициатива?
Прозрачность сделок. Покупатели будут настаивать на реальном указании стоимости квартиры, что поможет вывести доходы застройщиков «из тени».
Дополнительная выгода для покупателей. Возможность вернуть часть затрат сделает покупку жилья более привлекательной.
Рост налоговых поступлений. Государство сможет получать больше налогов с продажи недвижимости, что положительно скажется на экономике.
Какие вопросы остаются открытыми?
Пока неясно, каким будет размер кешбэка и какие условия будут предъявляться для его получения. Кроме того, стоит вопрос о том, как отреагируют на инициативу сами застройщики, ведь не все компании захотят раскрывать свои настоящие доходы.
Инициатива обещает быть интересной, но главное, чтобы она реально заработала и не осталась только на бумаге. В ближайшее время ожидается детальная разработка механизма и внесение соответствующих предложений в законодательство. Будем следить за развитием событий.