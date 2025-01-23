Самые большие в России трехслойные полимерные трубы будут производить в Казани

Многослойные полимерные трубы можно укладывать сразу в траншею без необходимости подготовки «подушки» из песка. При этом и количество вывозимого грунта, который образовывается при рытье траншей, уменьшается. Срок службы у таких труб увеличивается до 100 лет. Словом, используя трехслойные полимерные трубы, можно получить долговечный трубопровод. При этом сроки монтажа и прокладки трубопровода сокращаются.