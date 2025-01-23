Самые большие в России трехслойные полимерные трубы будут производить в Казани

«Рынок производства труб огромный. В России более 100 компаний, которые изготавливают полимерные трубы, однако трехслойные трубы такого большого диаметра ранее никто не производил», — прокомментировал вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.
Подобные трубы используются на крупных энергетических и промышленных объектах, при строительстве крупных жилых комплексов, для глубоководного сброса очищенных продуктов жизнедеятельности в водоемы.
Многослойные полимерные трубы можно укладывать сразу в траншею без необходимости подготовки «подушки» из песка. При этом и количество вывозимого грунта, который образовывается при рытье траншей, уменьшается. Срок службы у таких труб увеличивается до 100 лет. Словом, используя трехслойные полимерные трубы, можно получить долговечный трубопровод. При этом сроки монтажа и прокладки трубопровода сокращаются.
Производство наладят на модернизированном трубном заводе, который в 2023 году казанская компания выкупила у СИБУРа.
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