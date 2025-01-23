Производитель капсул для лекарств из Самарской области наращивает выпуск продукции

В Самарской области работает предприятие, которое первое в стране использует только российское сырье при производстве мягких и твердых желатиновых капсул для лекарств, а также единственное в России выпускает капсулы из растительного сырья. Компания «СамАрс» — новое высокотехнологичное предприятие в Волжском районе, направленное на решение задачи импортозамещения. Самарский завод уже позволил снизить зависимость российских фармацевтических производств от импортных оболочек для лекарственных препаратов.
Запуску производства предшествовала очень большая подготовка, практически в течение года. Мы осуществляли трансфер технологии для того, чтобы обезопасить себя, обезопасить отрасль и сделать проект уникальным.
Помимо классических желатиновых на предприятии также выпускают капсулы без использования продуктов животного происхождения, из растительной кросс-метилцеллюлозы. Конкурентов такой продукции на отечественном рынке пока нет.
В 2024 году на площадке предприятия в с.п. Лопатино был запущен крупный складской терминал и новый производственный комплекс. Как рассказал основатель компании, это позволило дополнительно создать 70 рабочих мест. Сегодня на предприятии работает 232 человека, но потребность в рабочих руках все равно сохраняется.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит — в развитие Самарской области. «Нам нужно выполнить поставленную Президентом задачу и обеспечить к 2030 году рост инвестиционной активности не менее чем на 60% по сравнению с предыдущим периодом. Всего за ближайшие 5 лет планируем привлечь до 4 трлн рублей инвестиций в регион», — говорил Вячеслав Федорищев.
Сегодня «СамАрс» активно инвестирует в развитие и наращивание производственных мощностей. На полях Петербургского международного экономического форума 2024 года между компанией и Правительством Самарской области было подписано соглашение о сотрудничестве. В 2025 году здесь планируют запустить еще один производственный блок, где уже идет установка уникального индийского оборудования. Это позволит нарастить объемы производства до 3,6 млрд капсул в год. Пуско-наладочные работы планируется начать уже в феврале.
«Очень важно получать поддержку и быть услышанным не только в процессе подготовки и подписания соглашения о сотрудничестве, но и при непосредственной реализации проекта. Мы ежедневно сталкиваемся с новыми вопросами, новыми задачами. Поэтому такие встречи важны для получения ответов, для ускорения темпов развития значимого для региона и всей страны производства», — отметил Юрий Кузнецов.
«При поддержке региона мы выезжали на международные выставки, тестировали наши продукты и теперь уверены, что сможем в полной мере конкурировать с зарубежными аналогами, а значит — вывести Самарскую область в лидеры по производству компонентов для фарминдустрии не только в стране, но и на мировой арене», — подчеркнул Юрий Кузнецов.
Меры поддержки, которые необходимы для динамичного развития и быстрого запуска новых мощностей с основателем компании обсудил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
«С руководством завода “сверили часы”, поговорили о ходе реализации инвестпроекта, о необходимой поддержке со стороны региона. Отрадно, что в Самарской области уверенно развиваются такие уникальные предприятия, значимые в масштабах всей страны и влияющие на работу ключевых отраслей!», — акцентировал Дмитрий Богданов, посетив производство.
Компания является примером социально-ответственного бизнеса. Команда предприятия активно помогает участникам СВО — коллектив регулярно участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи. В поддержку российских военных направляют, в том числе, кондитерскую продукцию, которая выпускается на заводе. Активно поддерживают и детско-юношеский спорт: только в 2024 году при поддержке компании состоялось свыше 100 спортивных мероприятий.
Сопровождением проекта также занимаются специалисты Агентства по привлечению инвестиций.