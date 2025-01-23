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Пункты выдачи Wildberries и OZON будут открываться в сельских магазинах Беларуси

«Белкоопсоюз» сказал о пунктах Wildberries или OZON в сельских магазинах Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В сельских магазина Беларуси начнут открываться пункты выдачи Wildberries и OZON. Об этом рассказали в «Белкоопсоюзе», сообщает Sputnik Беларусь.

Как отметила глава правления «Белкоопсоюза» Инесса Короткевич, открытие пунктов Wildberries или OZON в сельмагах и других торговых точках потребкооперации помогает привлечению покупателей.

В сети делают ставку на то, что, забирая заказ с маркетплейса, покупатель заодно купит продукты и в магазине.

Здесь же Короткевич подчеркнула, что у «Белкоопсоюза» нет конфликтов с частным торговым бизнесом, в том числе российским.

Ранее мы писали, что популярный у белорусов Wildberries ощутимо меняет правила возврата товаров.

А еще мы писали, что десять тысяч белорусских товаров верифицированы на Wildberries и Ozon.

Тем временем товарные знаки закрывшейся белорусской сети «Буслiк» будут проданы с молотка.