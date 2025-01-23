Пункты выдачи Wildberries и OZON будут открываться в сельских магазинах Беларуси

В сельских магазина Беларуси начнут открываться пункты выдачи Wildberries и OZON. Об этом рассказали в «Белкоопсоюзе», сообщает Sputnik Беларусь.
Как отметила глава правления «Белкоопсоюза» Инесса Короткевич, открытие пунктов Wildberries или OZON в сельмагах и других торговых точках потребкооперации помогает привлечению покупателей.
В сети делают ставку на то, что, забирая заказ с маркетплейса, покупатель заодно купит продукты и в магазине.
Здесь же Короткевич подчеркнула, что у «Белкоопсоюза» нет конфликтов с частным торговым бизнесом, в том числе российским.
Ранее мы писали, что популярный у белорусов Wildberries ощутимо меняет правила возврата товаров.
А еще мы писали, что десять тысяч белорусских товаров верифицированы на Wildberries и Ozon.
Тем временем товарные знаки закрывшейся белорусской сети «Буслiк» будут проданы с молотка.