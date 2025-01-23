В Затулинском жилмассиве Новосибирска планируют обустроить набережную

Мэрия Новосибирска объявила начало общественного обсуждения благоустройства территории, прилегающей к озеру и расположенной по улице Петухова, 14/8 в Затулинском жилмассиве. Проектируемая площадь — почти 15 тысяч квадратных метров.
— Проектировщики разработали дендрологический план существующих зеленых насаждений и предложили концептуальные решения по функциональному зонированию территории, — информируют в пресс-центре мэрии.
Обсудить проект можно с 23 января по 6 февраля текущего года.
Совсем недавно в Новосибирске подвели итоги голосования за наименование сквера на Тюленина. Более 70% новосибирцы согласились назвать зелёную зону «Сквером Влюблённых».