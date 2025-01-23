Дональд Трамп выступил против электромобилей, отменив зеленые инициативы Байдена

Президент США Дональд Трамп свернул все «зеленые» инициативы своего предшественника Джо Байдена. Это коснулось преференций для электромобилей, запреты на выпуск автомобилей с ДВС и отмена субсидий на сети электрозарядок в США. Трамп возвращает производство в штаты, поэтому пообещал высокие пошлины для автозаводов Канады, Китая и Мексики. О том, чем грозит разворот автомобильной Америки и как это скажется на России — в материале «Газеты.Ru».