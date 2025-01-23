Белстат: белорусские женщины больше заняты в экономике страны, чем мужчины

Белстат выяснил, что белорусские женщины больше заняты в экономике страны, чем мужчины. Об этом говорится в выборочном обследовании по уровню занятости и безработицы Национального статистического комитета. Его данные относятся к четвертому кварталу 2024 года.
В частности, Белстат выяснил, что 83,2% женщин и 82,6% мужчин заняты в трудоспособном возрасте. Всего же трудятся 82,9% белорусов. По месту проживания цифры выглядят так: работающих горожан в названных возрастных рамках 82,8%, а на селе — 83% жителей.
Что касается уровня безработицы в трудоспособном возрасте, то среди женщин он 2,6%, среди мужчин — 3,6%. В целом же у белорусов показатель составляет 3,1%. В городе к безработным относятся 3,3% граждан трудоспособного возраста, в сельской местности — 2,4%.
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