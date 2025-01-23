Белстат выяснил, что белорусы чаще всего ищут работу в интернете и через знакомых

Вот как жители страны ищут работу. Интернет, газеты и иные СМИ предпочитают 67,7% белорусов, с помощью друзей, родственников и знакомых это будут делать 62,9%. Чуть меньше 20% (19,7%) жителей страны трудоспособного возраста обратится напрямую к потенциальному работодателю, в ту или иную организацию.