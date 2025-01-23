Белстат выяснил, что белорусы чаще всего ищут работу в интернете и через знакомых

Белстат выяснил, как белорусы чаще всего ищут работу. Об этом говорится в выборочном обследовании по уровню занятости и безработицы Национального статистического комитета. Его данные освещают четвертый квартал 2024 года.
Вот как жители страны ищут работу. Интернет, газеты и иные СМИ предпочитают 67,7% белорусов, с помощью друзей, родственников и знакомых это будут делать 62,9%. Чуть меньше 20% (19,7%) жителей страны трудоспособного возраста обратится напрямую к потенциальному работодателю, в ту или иную организацию.
А вот обращение к службе занятости или банку вакансий предпочтут 15,6% участвовавших в обследовании. Все они, отметим, могли выбрать несколько вариантов ответа на данный вопрос.
Также Белстат выяснил, что белорусские женщины больше заняты в экономике страны, чем мужчины.
Тем временем в Минске 77-летняя женщина продала квартиру перед Новым годом после звонка мошенников.
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