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Белстат выяснил, что белорусы чаще всего ищут работу в интернете и через знакомых

Белстат выяснил, что белорусы чаще всего ищут работу в интернете и по знакомым.

Источник: Комсомольская правда

Белстат выяснил, как белорусы чаще всего ищут работу. Об этом говорится в выборочном обследовании по уровню занятости и безработицы Национального статистического комитета. Его данные освещают четвертый квартал 2024 года.

Вот как жители страны ищут работу. Интернет, газеты и иные СМИ предпочитают 67,7% белорусов, с помощью друзей, родственников и знакомых это будут делать 62,9%. Чуть меньше 20% (19,7%) жителей страны трудоспособного возраста обратится напрямую к потенциальному работодателю, в ту или иную организацию.

А вот обращение к службе занятости или банку вакансий предпочтут 15,6% участвовавших в обследовании. Все они, отметим, могли выбрать несколько вариантов ответа на данный вопрос.

Также Белстат выяснил, что белорусские женщины больше заняты в экономике страны, чем мужчины.

Тем временем в Минске 77-летняя женщина продала квартиру перед Новым годом после звонка мошенников.

А эпидемиологи предупредили об опасной «мышиной» лихорадке в Беларуси: «Не ешьте без мытья рук».