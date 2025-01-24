Нацбанк уменьшил курс евро и поднял курс доллара на 24 января перед выходными

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 24 января 2025 года, пятницу. В частности, курс российского рубля и курс доллара немного подросли, а курс евро стал легче перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 24 января, Национальный банк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4162 белорусского рубля, 1 евро — 3,5574 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4121 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в четверг, 23 января, курс доллара и курс российского рубля стали выше, а курс евро потерял в «весе». Заметнее изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара прибавил 0,0055 белрубля, евро упал на 0,0051 белрубля, а курс российского рубля поднят сразу на 0,0027 белрубля.
Еще пункты выдачи Wildberries и OZON будут открываться в сельских магазинах Беларуси.