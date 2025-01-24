Россиянам рассказали, как пассивно заработать от 25 тыс. рублей за год

С каждых 100 тысяч рублей вклада можно заработать до 20−25 тысяч рублей в год, чем выше будет сумма на вкладе, тем выше будет пассивный доход. Об этом aif.ru заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.