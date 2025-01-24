Россиянам рассказали, как пассивно заработать от 25 тыс. рублей за год

С каждых 100 тысяч рублей вклада можно заработать до 20−25 тысяч рублей в год, чем выше будет сумма на вкладе, тем выше будет пассивный доход. Об этом aif.ru заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Экономист напомнил, что банковский вклад размером до 1,4 млн рублей является безрисковым и высокодоходным финансовым инструментом. Агентство по страхованию вкладов выплатит вкладчику или владельцу счета возмещение в пределах 1,4 млн рублей в случае, если банк потеряет лицензию, пояснил Балынин.
«За год с каждых 100 тысяч рублей можно заработать 20−25 тысяч рублей, что значительно выше уровня инфляции», — сказал экономист.
Ранее Балынин посоветовал россиянам размещать на банковском вкладе не более 1,1 млн рублей за год.