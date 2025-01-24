В Башкирии начали производить продукцию, замещающую зарубежные аналоги

По словам вице-премьера РБ Александра Шельдяева, курирующего промышленность, энергетику и инновации, «достичь такой динамики развития производства удалось благодаря активной политике по развитию индустриальных кластеров».
— С 2022 года в регионе создали 23 промышленных кластера различной специализации, — рассказал г-н Шельдяев на еженедельном оперативном совещании регионального Кабмина. — Они объединяют 288 предприятий из различных территорий страны.
По словам г-на Шельдяева, кооперация предприятий Башкирии и других регионов позволила значительно нарастить выпуск башкирской импортозамещающей продукции.
По общему количеству действующих кластеров республика занимает лидирующие позиции в стране. Всего в России развиваются 85 индустриальных кластеров.
— Кооперация предприятий республики и других регионов позволила значительно нарастить в Башкортостане выпуск импортозамещающей продукции, — сказал Александр Шельдяев.
В 2024 году общее число таких производств выросло на 50 процентов и достигло 120.
Между тем участники кластеров могут воспользоваться широким списком господдержки. Это целевые займы фондов развития промышленности России и Башкирии, льготные банковские кредиты, возмещение части затрат на закупку стартовых партий произведённой продукции и пониженная ставка страховых взносов за работников, участвующих в кластерных проектах.
В 2024 году Башкирия привлекла 750 миллионов рублей федеральных средств на предоставление льготных займов и 143 миллиона на эти цели выделил региональный фонд развития промышленности.