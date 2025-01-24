В Башкирии начали производить продукцию, замещающую зарубежные аналоги

Между тем участники кластеров могут воспользоваться широким списком господдержки. Это целевые займы фондов развития промышленности России и Башкирии, льготные банковские кредиты, возмещение части затрат на закупку стартовых партий произведённой продукции и пониженная ставка страховых взносов за работников, участвующих в кластерных проектах.