Миллиарды рублей вложат во Владивостоке в причал для ледоколов

На проектирование отводится 21 месяц с момента подписания договора. Причал будет предназначен для ремонта и отстоя судов, включая ледоколы. Планируется увеличить длину причала до 162 м, а открылка — до 94 м. Также предусмотрено соединение с причалом № 5 без изменения его характеристик.