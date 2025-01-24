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Миллиарды рублей вложат во Владивостоке в причал для ледоколов

ФГУП «Росморпорт» анонсировало реконструкцию причала № 6 на острове Русский для швартовки ледоколов, сообщает ИА DEITA.RU. Начальная стоимость работ составляет 2,4 млрд рублей.

Источник: ДЕЙТА

Согласно информации из единой системы закупок, контракт включает проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. Срок завершения проекта установлен на 31 января 2028 года.

На проектирование отводится 21 месяц с момента подписания договора. Причал будет предназначен для ремонта и отстоя судов, включая ледоколы. Планируется увеличить длину причала до 162 м, а открылка — до 94 м. Также предусмотрено соединение с причалом № 5 без изменения его характеристик.

В ходе работ подрядчик обязан предусмотреть создание искусственного земельного участка площадью 8 300 м², системы водоснабжения, водоотведения и очистки поверхностных стоков, строительство склада для оборудования и площадок для хранения материалов, установку трех береговых колонок мощностью 400 кВт с резервированием, использование современных технологий и материалов для замедления коррозии.

По договору причал должен соответствовать нормативам безопасности и сейсмической устойчивости. В проекте также предусмотрены экологические меры и компенсация возможного ущерба.

Ледоколы «Капитан Хлебников», «Москва», «Санкт-Петербург», «Магадан» и «Капитан Драницын» станут ключевыми судами для обслуживания причала.

Прием заявок на участие в торгах открыт до 10 февраля 2025 года, итоги будут подведены 17 февраля.