Спрос на аренду жилья в Хабаровске взлетел на четверть

В четвертом квартале 2024 года Хабаровск оказался в числе городов с самой дорогой арендой квартир. Средняя стоимость достигла 45 тысяч рублей в месяц, уступая лишь Москве, где цены составляют 79 тысяч. В Санкт-Петербурге и Сочи аренда обойдется дешевле — по 40 тысяч рублей. Для сравнения, самые низкие цены зафиксированы в Брянске — 18 тысяч рублей, Калуге — 22 тысячи, где аренда стоит около 23 тысяч.