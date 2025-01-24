Спрос на аренду жилья в Хабаровске взлетел на четверть

Спрос на долгосрочную аренду жилья в Хабаровске в четвертом квартале 2024 года увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают это с растущим предложением квартир и вводом нового жилья. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровске выбор квартир для долгосрочной аренды вырос на 34%. Наибольшая активность отмечена в сегментах студий, однокомнатных и трехкомнатных квартир. Основными факторами роста стали рекордный ввод жилья в эксплуатацию в 2023 году и решение владельцев временно сдавать квартиры.
Россияне чаще интересуются студиями и трехкомнатными квартирами. Хабаровск вошел в число городов с наиболее заметным ростом спроса, наряду с Томском и Грозным.
«Рост активности на рынке долгосрочной аренды обусловлен текущими условиями ипотечного кредитования. Многие покупатели решили отложить приобретение недвижимости, отдавая предпочтение аренде. Спрос на аренду заметно увеличился в большинстве российских городов. Такая динамика соответствует общемировой тенденции, рост интереса к аренде связан не только с высокими ипотечными ставками, но и с потребностью молодежи в мобильности. Молодые люди легче соглашаются на переезды и чаще меняют работу», — рассказал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.
В четвертом квартале 2024 года Хабаровск оказался в числе городов с самой дорогой арендой квартир. Средняя стоимость достигла 45 тысяч рублей в месяц, уступая лишь Москве, где цены составляют 79 тысяч. В Санкт-Петербурге и Сочи аренда обойдется дешевле — по 40 тысяч рублей. Для сравнения, самые низкие цены зафиксированы в Брянске — 18 тысяч рублей, Калуге — 22 тысячи, где аренда стоит около 23 тысяч.