К возведению главного корпуса ТЭЦ-4 приступили в Хабаровске

Хабаровская ТЭЦ-4 заместит Хабаровскую ТЭЦ-1, которая эксплуатируется уже 70 лет и достигла высокой степени износа. Новая станция электрической мощностью 410 МВт и тепловой мощностью 1389,8 МВт будет использовать современную, наиболее эффективную парогазовую технологию. Оборудование Хабаровской ТЭЦ-4 будет включать в себя две газотурбинные установки с котлами-утилизаторами и две паротурбинные установки. Все оборудование будет произведено российскими предприятиями.