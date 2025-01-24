К возведению главного корпуса ТЭЦ-4 приступили в Хабаровске

На строящейся Хабаровской ТЭЦ-4 начато возведение главного корпуса — наиболее крупного сооружения станции, в котором будет размещено генерирующее оборудование. Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 ведется в соответствии с графиком, ввод энергообъекта в эксплуатацию намечен на 2027 год, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу РусГидро.
Хабаровская ТЭЦ-4 заместит Хабаровскую ТЭЦ-1, которая эксплуатируется уже 70 лет и достигла высокой степени износа. Новая станция электрической мощностью 410 МВт и тепловой мощностью 1389,8 МВт будет использовать современную, наиболее эффективную парогазовую технологию. Оборудование Хабаровской ТЭЦ-4 будет включать в себя две газотурбинные установки с котлами-утилизаторами и две паротурбинные установки. Все оборудование будет произведено российскими предприятиями.
В отличие от старой станции, Хабаровская ТЭЦ-4 будет полностью работать на природном газе — самом экологичном виде топлива. Его использование позволит значительно сократить выбросы углекислого газа, полностью исключит выбросы сернистого газа и сажи, отпадет необходимость в складировании золы, что благоприятно скажется на экологической ситуации в Хабаровске.
В настоящее время строители сооружают свайное поле, которое послужит основанием для главного корпуса Хабаровской ТЭЦ-4. На завершающем этапе находятся работы по возведению водогрейной котельной. Смонтированы трубопроводы для подачи природного газа, на 90% завершен монтаж эстакад. На строительстве станции задействованы 13 подрядных организаций, работают более 1000 человек и 150 единиц техники.
Хабаровская ТЭЦ-4 — один из шести проектов РусГидро в рамках государственной программы по развитию тепловой электроэнергетики Дальнего Востока, реализуемой с целью замещения изношенных мощностей и обеспечения энергоснабжения новых потребителей, таких как Восточный полигон РЖД. Общая электрическая мощность этих энергообъектов составит 2,1 ГВт, тепловая — более 2500 Гкал/ч.