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В Челябинской области на 9 млрд рублей рухнул объем выдачи автокредитов

Национальное бюро кредитных историй проанализировало динамику объема выданных автокредитов в разных российских регионах в IV квартале 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

Челябинская область по этому показателю заняла 10 месте в стране. За IV квартал прошлого года в регионе было выдано населению в качестве автокредитов 11,2 млрд рублей, что на 9,1 млрд меньше показателя III квартала 2024 года (минус 44,6%).

Отметим, что падение показателя в последние месяцы прошлого года фиксировались по всей стране. В целом по России он ушел вниз на 44,9%. Эксперты считают, что падение рынка определило то, что его зачистили от наиболее закредитованных заемщиков. Среди факторов, определивших сокращение показателя, стало рост утилизационного сбора и рыночных ставок.