В Челябинской области на 9 млрд рублей рухнул объем выдачи автокредитов

Челябинская область по этому показателю заняла 10 месте в стране. За IV квартал прошлого года в регионе было выдано населению в качестве автокредитов 11,2 млрд рублей, что на 9,1 млрд меньше показателя III квартала 2024 года (минус 44,6%).
Отметим, что падение показателя в последние месяцы прошлого года фиксировались по всей стране. В целом по России он ушел вниз на 44,9%. Эксперты считают, что падение рынка определило то, что его зачистили от наиболее закредитованных заемщиков. Среди факторов, определивших сокращение показателя, стало рост утилизационного сбора и рыночных ставок.