В Челябинской области на 9 млрд рублей рухнул объем выдачи автокредитов

Отметим, что падение показателя в последние месяцы прошлого года фиксировались по всей стране. В целом по России он ушел вниз на 44,9%. Эксперты считают, что падение рынка определило то, что его зачистили от наиболее закредитованных заемщиков. Среди факторов, определивших сокращение показателя, стало рост утилизационного сбора и рыночных ставок.