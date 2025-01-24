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В Казахстане увеличилось количество электромобилей

Лидер по количеству — Алматы.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

АСТАНА, 24 янв— Sputnik. В Казахстане количество электромобилей увеличилось в 1,6 раза.

Статданные говорят о том, что по состоянию на 1 декабря 2024 года количество зарегистрированных электромобилей составило 12 587 единиц, годом ранее было 7 680 единиц.

Это касается как легковых, так и грузовых автомобилей, и автобусов. Особенно заметен рост среди легковых машин: их число увеличилось с 7 383 до 12 119 единиц.

В тройке лидеров:

  • Алматы — 7 309 электромобилей;
  • Астана с 1510 электромобилей;
  • Алматинская область — 638 электромобилей.

Число грузовых электромобилей на сегодня составляет 338 единиц, автобусов — 130.