В Свердловской области за год капитальный ремонт прошел в 765 домах

В Свердловской области за 2024 год капитальный ремонт был проведен в 765 домах, принадлежащих, 72 муниципальным образованиям региона. Стоимость проделанной работы оценивается в 6,59 миллиарда рублей, заявил генеральный директор Фонда капитального ремонта области Станислав Суханов.
— План по капитальному ремонту жилых домов, по итогам 2024 года, выполнен в полном объеме. Строительно-монтажные работы завершены во всех 765 объектах жилфонда, стоящих в плане на 2024 год. Благодаря этому условия проживания улучшили свыше 31 тысячи уральских семей, — добавил Станислав Суханов.
За год были обновлены 524 крыши, в 17 домах усилены межэтажные перекрытия, в 255 зданиях произведена замена систем теплоснабжения, а на 254 объектах проведен ремонт системы электроснабжения. В меньшем количестве выполнялись работы по монтажу систем водоотведения (222 дома), ремонтам подвальных помещений (194 дома), систем ХВС (187 домов) и ГВС (156 домов), фасадов (113 домов). На 35 объектах капремонта установлено 80 новых лифтов.
Предполагается, что в 2025 году капитальный ремонт будет проведен в 770 жилых зданиях Свердловской области.