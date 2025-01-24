В Свердловской области за год капитальный ремонт прошел в 765 домах

За год были обновлены 524 крыши, в 17 домах усилены межэтажные перекрытия, в 255 зданиях произведена замена систем теплоснабжения, а на 254 объектах проведен ремонт системы электроснабжения. В меньшем количестве выполнялись работы по монтажу систем водоотведения (222 дома), ремонтам подвальных помещений (194 дома), систем ХВС (187 домов) и ГВС (156 домов), фасадов (113 домов). На 35 объектах капремонта установлено 80 новых лифтов.