В Казахстане предлагают запретить продажу фейерверков

В новогодние праздники в Казахстане от пиротехники пострадали 63 человека, в том числе 20 детей. В основном это жители Алматы, Шымкента, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской и Костанайской областей.
«Массовый запуск фейерверков приводит к выбросу множества загрязняющих веществ, включая углекислый газ, оксид углерода, азот, диоксид серы и твердые частицы, которые в краткосрочной перспективе крайне негативно влияют на качество воздуха», — приводят свои доводы авторы документа.
Нередко салюты становятся причиной пожаров, попадая в открытые окна и балконы жилых домов. А петарды, которые дети бросают прохожим под ноги, и вовсе опасны для здоровья.
«Даже то, что у нас запрещена реализация несовершеннолетним, их не останавливает. Продавцы салютов продают им из-под полы, либо продают их родителям, которые не видят в этом ничего плохого», — отмечают инициаторы.
Петицию опубликовали 16 января, на сегодня обращение собрало 40 подписей.