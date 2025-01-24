Свердловское правительство утвердило единые рекомендации к организации парковок

В них указаны нормы для размера парковочных мест, а также техническое оснащение площадок — от освещения до водоотвода. Особое внимание уделено расчету потребности в парковках для электромобилей и гибридных автомобилей: не менее 10% мест должны быть оборудованы быстрыми зарядными устройствами. Рекомендуется также информировать о свободных местах на табло при въезде и через электронные приложения.