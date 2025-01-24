Депутаты думы Иркутска предлагают построить новые дороги и мосты на Тальниковой и Баррикад

Депутат Татьяна Марченко внесла три важных для развития округа № 22 вопроса. Один из них — о сроках проектирования строительства дороги и нового моста на улице Тальниковой. Как пояснил заместитель председателя комитета — начальник департамента дорожной деятельности и транспорта мэрии Сергей Яременко, чтобы провести капительный ремонт автомобильной дороги и моста на этой улице, нужно сделать проект, на который необходимо 9,5 млн рублей. Комитет городского обустройства сформирует предложение на мартовскую корректировку бюджета о выделении средств на проект в 2026 году.