Депутаты думы Иркутска предлагают построить новые дороги и мосты на Тальниковой и Баррикад

Заседание постоянной комиссии думы Иркутска по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна состоялось сегодня, 24 января, под председательством депутата Евгения Савченко. Народные избранники рассмотрели шесть вопросов. Обсудили возможность строительства новых дорог и мостов на улицах Тальниковой и Баррикад. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу гордумы.
Депутат Татьяна Марченко внесла три важных для развития округа № 22 вопроса. Один из них — о сроках проектирования строительства дороги и нового моста на улице Тальниковой. Как пояснил заместитель председателя комитета — начальник департамента дорожной деятельности и транспорта мэрии Сергей Яременко, чтобы провести капительный ремонт автомобильной дороги и моста на этой улице, нужно сделать проект, на который необходимо 9,5 млн рублей. Комитет городского обустройства сформирует предложение на мартовскую корректировку бюджета о выделении средств на проект в 2026 году.
«Над включением ремонта этой дороги в бюджет я работаю уже девять лет! Важность и значимость ремонта именно Тальниковой подчеркнута не единожды. Поэтому очень прошу обратить на эту дорогу особое внимание», — подчеркнула Татьяна Марченко.
Кроме того, комиссия обсудила вопросы о сроках проектирования моста от 54-х домов по ул. Баррикад до ул. Красноярской и об ограничении разрешенного использования земельного участка по ул. Сарафановская, 33 (необходимости закрепления вида разрешенного использования под строительство бани), также касающиеся округа № 22. Все проблемы будут в проработке администрации и депутата.
Депутат по округу № 4 Евгений Савченко предлагает построить школу искусств на территории за домом № 237/3 по ул. Баумана. Комитет по социальной политике и культуре эту идею поддержал и взял в работу.
Комиссия подробно обсудила вопрос о фактическом объеме введенного жилья за 2023−2024 годы и проблеме строительства многоквартирных домов и социальных объектов в связи с дефицитом подключения тепла.
«Город должен развиваться системно и планово. И за этими планами нужно следить во взаимодействии с регионом и с Федерацией», — отметил заместитель председателя думы Иркутска Александр Друзенко.
Все вопросы будут на контроле депутатов.